लोकसभा चुनाव 2019 : PM ने युवा वोटरों का बढ़ाया उत्साह, ट्वीट कर कहा आपकी भागीदारी से खास बना चुनाव

लाककसभा चुनाव 2019 में रविवार को छठे चरण का मतदान शुरू हुआ। इस चरण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर से युवा वोटरों से रिकॉर्ड नंबर में वोट करने की अपील की। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, आज लोकसभा चुनाव 2019 के एक और चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज जिनके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है उन सभी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि युवा वोटर रिकॉर्ड नंबर में वोट करने के लिए निकलेंगे। आखिर उनकी भागीदारी से ही तो यह मतदान खास बना है।

PM मोदी ने हर चरण के मतदान से पहले वोटरों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए ट्वीट किया है। आज लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के लिए 7 राज्यों के 59 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं।

Yet another phase of the 2019 Lok Sabha elections is here!



Urging all those whose constituencies are polling in today’s sixth phase to go out and vote. I hope youngsters are voting in record numbers. After all, their participation makes the polls even more special.