लोकसभा चुनाव 2019: पांचवें चरण की वोटिंग शुरु होते ही वोटरों से पीएम मोदी ने की ये अपील

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के पांचवें चरण के लिए सोमवार को 51 संसदीय सीटों पर वोटिंग शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर से युवा मतदाताओं से अपील करते हुए उनसे बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा- “उन सभी लोगों से यह अपील करता हूं जो लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण में वोट डाल रहे हैं, वह बड़ी संख्या में इसमें भाग लें। हमारे लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए वोट सबसे प्रभावी रास्ता है और भारत के भविष्य के बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।”

