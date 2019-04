लोकसभा चुनाव 2019: निर्मला, चिदंबरम समेत कई दिग्गज हस्तियों ने डाले वोट

लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के लिए गुरूवार की सुबह जहां एक तरफ लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकर करने के लिए लंबी लाइन में दिखे, तो वहीं राजनीतिक हस्तियों में भी वोट डालने को लेकर काफी जोश दिखा।

कई राजनीतिक हस्तियों ने मतदान केन्द्र पर सुबह पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रक्षामंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमन ने दक्षिण बेंगलुरू संसदीय सीट के जयानगर में बूथ नंबर 54 पर जाकर वोट डाले।

Karnataka: Defence Minister Nirmala Sitharaman casts her vote at polling booth 54 in Jayanagar of Bangalore South Parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/JEr2Bdtlf8 — ANI (@ANI) April 18, 2019

कई राजनीतिक हस्तियों ने डाले वोट

उधर, पुडुच्चेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने मतदाताओं की लाइन में खड़ी वोट डाले। जबकि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी ने सेलम के इडेपड्डी में मतदान केन्द्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

Tamil Nadu: CM Edappadi K Palanisamy cast his vote at a polling station in Edappadi, Selam. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/mnh6hBLwwx — ANI (@ANI) April 18, 2019

जबकि, मक्कल निधि मैयम के प्रमुख कमल हासन और उनकी बेटी श्रुति हासन चेन्नई में अलवर पेट कॉर्पोरेशन स्कूल के बूथ नंबर 27 पर लाईन में खड़े होकर वोट किया।

कांग्रेस नेताओं कई नेताओं ने सुबह ही किया वोट

उधर, कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने शिवगंगा के कराईकुडी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु के शिवगंगा के करईकुडी में मतदान केन्द्र पर जाकर नलिनी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिदी रंगराजन ने वोट किया। जबकि, कांग्रेस के वरिष्ठ सुशील कुमार शिंद ने दूसरे चरण के लिए सोलापुर के मतदान केन्द्र पर जाकर वोट किया।

#Maharashtra : Congress leader Sushilkumar Shinde casts his vote at a polling station in Solapur, in the second phase of #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/N3rHPjfZQ9 — ANI (@ANI) April 18, 2019

अभिनेता से राजनेता बने रजनीकांत ने चेन्नई सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के स्टेल्ला मैरिस कॉलेज के मतदान केन्द्र पर जाकर वोट डाले। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। 1611 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए 15.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव: दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होते ही कई जगह EVM में आई खराबी