लोकसभा चुनाव 2019: तेजप्रताप ने बनाया लालू-राबड़ी मोर्चा, ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव

Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव से पहले बागी रुख अख्तियार करनेवाले राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janta Dal) अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप (Tej Pratap Yadav) ने सोमवार को बड़ा फैसले लेते हुए नई पार्टी का ऐलान किया है। तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम रखा है- लालू राबड़ी मोर्चा।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेज प्रताप ने अलग पार्टी के ऐलान के साथ ही आरजेडी के सामने नई शर्त रख दी है। तेजप्रताप ने कहा कि वह दो सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए महागठबंधन से उन्हें शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट दी जाए।

#Bihar: Tej Pratap Yadav launches 'Lalu Rabri Morcha' in Patna, says, "We demand two Lok Sabha seats of Sheohar and Jehanabad." pic.twitter.com/2xCTUXg2mg