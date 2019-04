लोकसभा चुनाव 2019: तीसरे चरण में इन बड़े नेताओं ने भी डाले अपने वोट

लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में 13 राज्य और दो केन्द्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर होने जा रही वोटिंग को लेकर जहां एक तरफ मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनेता में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया वोट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डालने से पहले अपने मां से मिले और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के रानिप मतदान केन्द्र पर जाकर वोट किया। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने कहा- “आतंकियों का हथियार आईईडी है लेकिन लोकतंत्र की शक्ति वोटर आईईडी है। लेकिन मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वोटर आईडी आईईडी से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए, हमें वोटर आईडी की ताकत को समझना चाहिए।”

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों ने किया वोट

लोकसभा के तीसरे चरण के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपनी पत्नी अंजली के साथ राजकोट के अनिल ज्ञान मंदिर स्कूल पहुंचर वोट डाले। जबकि, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कन्नूर जिले के पिनारई में आरसी आमला बेसिक यूपी स्कूल में वोट किया।

