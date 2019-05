लोकसभा चुनाव 2019 : हिमाचल प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 34.47% मतदान दर्ज

हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक लगभग 34.47 प्रतिशत मतदान हो चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के कारण मतदान बूथों पर वोटरों की संख्या कम देखी गई तथा निचले इलाकों में मतदाताओं की खासी तादाद बूथों पर नजर आई।

Himachal Pradesh: A bridegroom along with his family casts his vote at polling booth number 8 in Manali parliamentary constituency. pic.twitter.com/N6viD4NJtT