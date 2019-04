लोकसभा चुनाव 2019: पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फेंका देशी बम, तीन घायल

लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में जहां देश के कुछ जगहों पर मतदान खराब होने के चलते हंगामा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद के डोमकाल म्युनिसिलिटी में देशी बम फेंके जाने के चलते तृणमूल कांग्रेस के तीन कार्यकर्ता घायल हुए हैं।

West Bengal: Three TMC workers injured after a crude bomb was hurled at them. The incident took place in Domkal municipality in Murshidabad pic.twitter.com/zHlVechLCz