लोकसभा चुनाव 2019 : हरियाणा के लिए BJP के 8 उम्मीदवारों की सूची जारी, अश्विनी चोपड़ा की टिकट काटी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए शनिवार को हरियाणा के 8 उम्मीदवारों सहित कुल 24 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। हालांकि, पार्टी ने अभी हिसार और रोहतक सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही भाजपा अब तक 407 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।

किसे कहां से मिली टिकट

एक मौजूदा सांसद की टिकट कटी

गुरुग्राम-फरीदाबाद के अलावा भाजपा ने छह अन्य सीटों के लिए भी आज उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया। इनमें जहां अंबाला सीट (सुरक्षित) से मौजूदा सांसद रतन लाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया। नायब सिंह सैनी वर्तमान में प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री हैं। अभी तक यहां से राजकुमार सैनी सांसद थे, लेकिन लंबे समय से वह पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी। सिरसा (सुरक्षित) से भाजपा ने सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा है। इस सीट पर अभी इनेलो का कब्जा है। पार्टी नेता चरणजीत सिंह रोड़ी यहां से सांसद हैं। सुनीता दुग्गल रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह नगर करनाल से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है। अभी तक यहां से भाजपा नेता अश्विनी चोपड़ा सांसद थे। सोनीपत से मौजूदा सांसद रमेश चंद्र कौशिक को एक बार फिर टिकट मिली है, तो वहीं भिवानी-महेंद्रगढ़ से पार्टी ने मौजूदा सांसद धर्मबीर सिंह को भी रिपीट किया है। पार्टी ने मौजूदा सांसदों में सिर्फ अश्विनी चोपड़ा की टिकट काटी है।

