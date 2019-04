बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की घोषणा की

बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के तहत अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव के लिये छह और प्रत्याशियों की सूची सोमवार को जारी कर दी। बसपा कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान के मुताबिक, शाहजहांपुर (सु) लोकसभा सीट से अमर चन्द्र जौहर, मिश्रिख (सु) सीट से नीलू सत्यार्थी, फर्रूखाबाद सीट से मनोज अग्रवाल, अकबरपुर सीट से निशा सचान, जालौन (सु) सीट से पंकज सिंह तथा हमीरपुर सीट से दिलीप कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे ।

गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी, सपा और रालोद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। बसपा 38 और सपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रायबरेली और अमेठी से दोनों पार्टियों ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा की है।



