लोकसभा चुनाव 2019: केरल के वायनाड सीट से पर्चा भरने के बाद राहुल गांधी ने कही ये बात

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट (Waynad Lok Sabha seat) से गुरूवार दोपहर नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ उस वक्त बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस मौके पर राहुल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह अपनी खिलाफ सीपीएम को लेकर के भी शब्द नहीं बोलेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राहुल ने कहा- “मैं समझता हूं कि सीपीएम के मेरे भाई और बहनें मेरे खिलाफ बोलेंगे और मुझ पर हमला करेंगे। लेकिन, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैं एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा।”

Rahul Gandhi in Wayanad: I have come to Kerala to send a message that India is one, be it North,South,East or West. My aim is to send a message, there is a feeling in South India that the way Centre,Modi ji and RSS are working its like an assault on culture and languages in South pic.twitter.com/QTOjcavP3i