लोकसभा चुनाव 2019 : हिमाचल प्रदेश में तीन बजे तक 58 फीसदी मतदान

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की चार सीटों के लिए रविवार को हो रहे चुनाव में तीन बजे तक 58.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। रोचक है कि लाहौल और स्पीति जिले के ताशिगांग गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर 132 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि ताशिगांग मतदान केंद्र में कुल 49 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 33 वोटरों ने तीन बजे तक अपने वोट डाले। पंजीकृत मतदाताओं के अलावा मतदान केंद्र और आसपास के बूथ पर तैनात 32 चुनाव कर्मियों ने चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र (ईडीसी) दिखाने के बाद मतदान किए।

Rampur: Former Himachal Pradesh Chief Minister Virbhadra Singh, his wife Pratibha Singh, and son Vikramaditya Singh after casting their votes for Mandi Parliamentary Constituency earlier today. #HimachalPradesh #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/1Eour24H3Q