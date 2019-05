लोकसभा चुनाव 2019 : दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर 142.85% वोटिंग

यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सच है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशिगंग गांव में रविवार को 142.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया और सभी वोटों को वैध घोषित किया गया।

देश की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद में एक और विशेष बात सामने आई जहां स्पीति घाटी के टशिगंग में ही सबसे छोटे मतदान केंद्र ‘का’ में मतदान प्रतिशत 81.25 फीसदी से अधिक दर्ज किया गया। ‘का’ में कुल 13 मतदाताओं ने मतदान किया। टशिगंग और ‘का’ दोनों मतदान केंद्र मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं।

बढ़ोतरी की वजह

एसडीएम जीवन नेगी ने कहा कि टशिगंग की सूची में महज 49 पंजीकृत मतदाता हैं और कुल 70 मतदाताओं ने गांव के मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान प्रतिशत में इस अविश्वसनीय बढ़ोतरी की वजह टशिगंग और आसपास के अन्य मतदान केंद्रों पर तैनात कई निर्वाचन अधिकारियों की 15,256 फुट ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर वोट डालने की इच्छा रही। टशिगंग गांव के कुल 49 पंजीकृत मतदाताओं में से कुल 36 ग्रामीणों ने मतदान किया। इनमें 21 पुरुष और 15 महिलाएं हैं।

बौद्ध मठ के पास

चुनाव अधिकारियों ने संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी चुनाव कर्तव्य प्रमाणपत्र (ईडीसी) दिखाने के बाद टशिगंग मतदान केंद्र पर वोट डाले। टशिगंग हिमाचल प्रदेश में एक प्राचीन बौद्ध मठ के पास स्थित गांव है। यह भारत-तिब्बत सीमा के पास स्पीति घाटी में सबसे ऊंचा गांव है। यहां मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ जब, तापमान जमाव बिन्दु से नीचे था। मतदाता कड़कड़ाती ठंड में अपने पारंपरिक परिधानों में मतदान केन्द्र पर आए।

Himachal Pradesh: Visuals from the world's highest polling station at Tashigang in Lahaul-Spiti, a part of Mandi Parliamentary constituency. The polling station is located at an altitude of 15, 256 feet above sea level. #LokSabhaElections2019 #VotingRound7 #FinalPhase pic.twitter.com/Kw7Jwx9w9Y