Lok Sabha Election 2019 Results live: शुरूआती रूझान में कोसी और सीमांचल में NDA को बढ़त

Lok Sabha Election 2019 Results : देश के सबसे बड़े सियासी दंगल यानी लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आज सबके सामने आ जाएंगे। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक सात चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में रूझान आने शुरू हो जाएंगे। जानिए किसके सिर सजेगा ताज और किसकी होगी हार? कौन बनेंगे आपके क्षेत्र के एमपी। जानिए यहां पल-पल की रिपोर्ट-



09:10 AM: पूर्णिया में 2 विस क्षेत्र में पहले राउंड में जदयू प्रत्याशी 10000 से आगे



09:10 AM: सुपौल में पहले राउंड की गिनती में एनडीए उम्मीदवार दिलेश्वर कामत 15,000 से अधिक वोटों से आगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त



09:07 AM: मधेपुरा में ईवीएम से काउंटिंग शुरू। पहली रुझान में जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को बढ़त मिलती दिख रही है।



08:58 AM: कटिहार - जदयू को 16,000 और कांग्रेस को 5100



08:58 AM: बराबरी विधान सभा क्षेत्र के मतगणना में जद यू के दुलालचंद्र गोस्वामी कांग्रेस के तारिक अनवर से आगे

08:55 AM: खगड़िया में आधे घंटे बाद शुरू हुई एवीएम की गिनती। लिंक फेल होने से बैलेट पेपर का गिनती शुरू नही।



08:51 AM: पूर्णिया में पोस्टल बैलेट में जद यू प्रत्याशी आगे



08:39 AM: जमुई में काउंटिंग के दौरान अचानक एक कर्मी की तबियत बिगड़ी। ले जाया जा रहा अस्पताल।

08:36 AM: मधेपुरा में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई।



08:35 AM: जमुई में 14 टेबल पर 24 राउंड में मतगणना की गिनती होगी। प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी वोटों की गिनती कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाये गये हैं। जिसमें एक इक्रोआब्जरबर एक काउटिंग असिस्टेंट एक काउटिंग सुपरवाइजर मौजूद हैं। 2160 है पोस्टल बैलट जिनकी गिनती होनी है



08:30 AM: सुपौल में मतगणना शुरू। छह विधानसभा क्षेत्र के लिए छह हाल बनाये गए हैं। बैलेट काउंटिंग शुरू।

08:23 AM: अभी अररिया में पोस्टल मतों की गिनती शुरू ही हुई है।



08:20 AM: कटिहार में डाक मतपत्र की गिनती शुरू ।

07.51: भागलपुर लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी बुलो मंडल मतगणना केन्द्र पहुंचे ।

6:23 AM: जमुई में मतगणना को लेकर सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान, मतगणना को लेकर कर्मियों के एंट्री दी जा रही है तलाशी के बाद उन्हें अंदर जाने का इजाजत दी जा रही है



