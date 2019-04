Lok Sabha Election Fourth Phase Live : PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रियंका ने की वोट डालने की अपील

देश में सोमवार को चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं। लोगों में मतदान का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथ केंद्रों पर लोग कतारों में लग गए थे। दिव्यांग से लेकर सीनियर सिटीजन और पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं तक किसी के जोश में कमी नहीं है। वोट डालना हर नागरिक का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

PM Modi ने अपने ट्विटर अकाउंट @narendramodi पर लिख, आज आम चुनावों का एक और चरण है। मुझे उम्मीद है कि आज के चरण में शामिल वोटर्स बढ़-चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेंगे और पिछले तीन चरणें के रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। उन्होंने इस चरण में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं उनका भी उत्साह बढ़ाया। उन्होंने लिखा, युवा वोटरों से खास अपील है कि वे पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चौथे चरण के मतदाताओं से भारी मतदान की अपील की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट @AmitShah

पर लिखा, आपके एक वोट से सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत की सोच को साकार करने वाला नेतृत्व मिलता है। हर गरीब को घर, हर घर में शौचालय, बिजली,गैस और पानी मिलता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, चौथे चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि करोड़ों देशवासियों के जीवन से अंधकार मिटाकर एक आयुष्मान भारत बनाने के लिए मतदान अवश्य करें।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चरण के वोटरों से नए भारत के निर्माण के लिए वोट डालने की अपील की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट @rajnathsingh पर लिखा, आज आम चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मैं सभी वोटरों से अपील करता हूं कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। आपका वोट न सिर्फ लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाएगा, बल्कि नए भारत के निर्माण में भी अहम होगा।

एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने भी मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के निशान के साथ अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने अपनी सेल्फी भी पोस्ट की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट @priyankachopra पर लिखा, यह मौका है बेहद अहम है। हर वोट एक आवाज है, जो मायने रखती है।

