Lok Sabha Election Fourth Phase Live : मुंबई की सबसे उम्रदराज स्वर्णांबल ने भी डाला वोट, जानिए कितनी है उम्र

मुंबई में चौथे चरण की वोटिंग में वोट डाले जा रहे हैं। यहां एक तरफ वोट डालने आ रहे celebrity पर पूरी मीडिया की नजर है, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद खास वोटर ने सबका ध्यान खींचा। मुंबई के चेंबूर इलाके की यह वोटर कोई फिल्मी हस्ती, राजनेता या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं। यह एक आम मतदाता हैं। मगर जब यह वोट डालने के लिए आईं तो मीडिया की नजरों से बच नहीं पाईं।

मुंबई के चेंबूर इलाक के पोलिंग बूथ पर पहुंची स्वर्णांबल कृष्णास्वामी बेहद खास मतदाता बनीं। बताया जा रहा है कि स्वर्णांबल की उम्र 103 साल की है। उन्हें मुंबई का सबसे बुजुर्ग मतदाता बताया जा रहा है। आम मतदाता स्वर्णांबल का इस उम्र में भी वोट डालने का उत्साह काबिल ए तारीफ है। अपने अधिकार के प्रति सजग स्वर्णांबल ने कहा कि वह अब तक हर बार मतदान करती आई हैं।

