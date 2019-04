Lok Sabha Election Fourth Phase Live : उम्र नहीं बनी बाधा, Mumbai Police बनी वोटरों की मददगार

देश में आज लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का जारी है। हर उम्र और हर तबके के वोटर इस महायज्ञ में अपनी वोट की आहूति डालने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। वोट डालने का उत्साह सिर्फ युवा वोटरों में ही नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि ढलती उम्र में मतदाताओं का जोश हाई है।

9 राज्यों के विभिन्न मतदाता केंद्रों से आ रही तस्वीरों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि मतदाताओं में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह है। कोई wheelchair से पोलिंग बूथ पहुंचा तो किसी ने लाठी के सहारे वोटिंग सेंटर की यात्रा पूरी की। किसी को परिजन गोद में या कुर्सी पर बैठाकर वोट डलवाने के लिए लेकर आए। मुंबई के कुछ पोलिंग बूथ पर मुंबई पुलिस ने बुजुर्गों की वोट डालने में मदद की।

गौरतलब है कि आज चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहां से 943 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन राज्यों में बिहार की 5 सीटों पर, यूपी की 13 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं।

