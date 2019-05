Lok Sabha Election 2019 Live Update : हरियाणा में सभी सीटों पर सुबह नौ बजे तक हुआ 3.74% मतदान

लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के तहत आज हरियाणा की गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन देखी जा रही हैं। इसी बीच नेताओं का भी पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह-सुबह मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। कमोबेश सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। शहर के मतदान केंद्रों में भीड़ ज्यादा है। भाजपा उम्मीदवार ने सेक्टर 28 के मतदान केंद्र में परिवार के साथ मतदान किया। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने भी अपना वोट डाला।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में चुनाव के Live Updates

- हरियाणा में सभी 10 सीटों पर सुबह नौ बजे तक 3.74% मतदान दर्ज किया गया।

- फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी के डीएवी स्कूल के 132 बूथ पर ईवीएम खराब होने के बाद मतदाता लाइन में खड़े हैं। यहां ईवीएम बदलनी पड़ी जिस कारण 45 मिनट बाद मतदान शुरू हुआ।

- चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं के लिए वोट डालने के बाद सेल्फी लेने के लिए भी सेल्फी बूथ बनाकर खास इंतजाम किए हैं।

- विराट कोहली ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेस-1 में डाला वोट, इसके बाद प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी ली।

Haryana: Team India Captain Virat Kohli after casting his vote at a polling booth in Pinecrest School in Gurugram pic.twitter.com/z3vzJvxWSp