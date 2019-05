Lok Sabha Election Fifth Phase Live: वोटिंग के लिए दिखा उत्साह, किसी ने की नदी पार तो कोई व्हीलचेयर या गोद में पहुंचा वोट डालने

लोकसभा के 5वें चरण का मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। इस चरण में भी मतदाता पूरे उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समर्थ लोग जहां खुद मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला, तो शारीरिक रूप से असमर्थ दिव्यांग व्हीलचेयर से किसी और की मदद से वोट डालने पहुंचे। इन सबके बीच कुछ ऐसे वोटर भी थे जिन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ी।

फतेहपुर में जहानाबाद विधान के कृपालपुर के बूथ संख्या 74 में नदी के इस पार से कृपालपुर के मजरे जवाहरपुर, भैरमपुर, बिंधा के ग्रामीण नदी पार कर प्राथमिक विद्यालय में बने पोलिंग बूथ पहुंचे। ग्रामीणों ने हर मुश्किल को पार कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद लोकसभा सीट के पिपरिया क्षेत्र में अनोखा इंतजाम देखने को मिला। यहां वोट डालने के लिए आने मांओं के नवजात शिशुओं के लिए पालने रखे गए थे। इन पालनों को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाकर छायादार स्थान पर रखा गया था।

रांची के Cheshire home पोलिंग बूथ पर काफी अलग नजारा था। यहां दिव्यांग वोटरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थ। यहां पर कई वोटर व्हीलचेयर पर आए थे, तो कुछ लाठी के सहारे पहुंचे थे। एक बड़े से हॉल में यह वोटर अपनी वोटर पर्ची के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

बांदा और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में लाइन में लगी महिलाएं घूंघट की ओट में मतदान करती नजर आईं। बांदा के अलिहा मतदान केंद्र में घूंघट की ओट में वोट की चोट का नजारा दिखा।

ऐसा ही कुछ नजारा लखीमपुर के धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला। यहां के अछनिया बूथ पर मतदान के लिए आईं कई महिलाएं घूंघट की ओट लिए हुए थीं।

धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के ही गौरिया के एक बुजुर्ग दृष्टिहीन मतदाता ने वोट डाला। अली हसन नाम के इस वोटर की रोशनी 5 साल की उम्र में ही छिन गई थी। उन्होंने दुनिया का कोई रंग नहीं देखा, लेकिन लोकतंत्र के रंग से वाकिफ हैं। अपनी जिम्मदारी का निर्वाह करने के लिए सोमवार को अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पहुंचकर उन्होंने वोट डाला।

फतेहपुर के जिलाधिकारी जब खुद अपना वोट डालने पहुंचे तो उन्हें यहां व्हीलचेयर पर आए एक अन्य वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हुए दिखे। लिहाजा डीएम ने खुद अपना वोट डाला और दिव्यांग की भी मताधिकार का प्रयोग करने में मदद की। इधर, बांदा के पैगंबरपुर में वोटिंग के लिए लाइन में लगे मतदाताओं से धूप बर्दाश्त नहीं हुई तो सबने अपने-अपने गमछे इस तरह तान लिए, जैसे तंबू-कनात बांधे जाते हैं।

फैजाबाद में 70 वर्षीय शोभावती ने भी 17वीं लोकसभा के लिए पांचवें चरण में मतदान किया। खास बात यह रही कि वह अपने नाती रोशन सिंह की गोद में मतदान करने पंहुचीं। वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार के लिए मतदान किया। अब परिणाम का इंतजार है।

लखनऊ की 96 वर्षीय कृष्णादेवी तोप दरवाजा बूथ पर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मेरा वोट देश के विकास नाम है।

गोंडा के 108 वर्षीय रमेश्वर राजभर मतदान के लिए काफी उत्साहित दिखे। गौरा विधानसभा के बूथ संख्या 143 पर अपने बेटे जानकी प्रसाद के साथ वोट देने पहुंचे। झारखंड के हजारीबाग के बूथ नंबर 450 में एक व्यक्ति अपनी 105 वर्षीय मां को गोद में लेकर पहुंचा। यहां उसने खुद वोट डाला और अपनी मां से वोट डलवाया।

