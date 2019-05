Lok Sabha Election Fifth Phase Live: 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर शुरू हुआ मतदान, Photo में देखें सजे पोलिंग बूथ

लोकसभा 51 सीटों पर पांचवें चरण के मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे शुरू हो गया। इस चरण में राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और राजीव प्रताप रूडी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। आज के मतदान के लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं।

शुरुआती घंटे में आई तस्वीरों से पता चल रहा है कि कई मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए अच्छा इंतजाम भी किया गया है। सुबह के शुरुआती दौर में मतदान की जिम्मदारी निभाने के लिए मतदाताओं की लाइन 7 बजे के पहले ही लग गई थी। अयोध्या, जयपुर, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सुबह से ही मतदाता लाइन में लग गए हैं।

अमेठी और लखनऊ के कुछ बूथों की सजावट देखते ही बन रही है। मतदाताओं के लिए यहां सुंदर सजावट की गई थी। बिहार की सारण लोकसभा सीट के एक बूथ को मॉडल पोलिंग बूथ घोषित किया गया है। इसकी सजावट मतदाताओं को प्रेरित करने वाली है। आइए देखते हैं 5वें चरण में मतदान से जुड़ी यह तस्वीरें।

Saran: Elderly man on a wheelchair brought to a polling booth in Chhapra. #LokSabhaElections2019 . #Bihar pic.twitter.com/54wIu6h9wF