लोकसभा चुनाव 2019: कहीं भारी हिंसा तो कहीं ईवीएम खराबी के बीच 72 सीटों पर वोटिंग

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के चौथे चरण में 72 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में महाराष्ट्र और ओडिशा में सभी सीटों पर मतदान पूरे हो जाएंगे। जबकि, इस चरण में राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में मतदान शुरु हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन तीनों राज्यों में सभी सातों चरण में मतदान हो रहे हैं।

मुख्य बातें-

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बूथ नंबर 125-129 पर सुरक्षाबलों के साथ राज्य की सत्ताधारी दल टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। उधर, आसनसोल के बूथ नंबर 199 पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों की भिडंत के दौरान हिंसा हुई। इस दौरान बीजेपी के सांसद और आसनसोल से उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो की पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई।

#WATCH Clash between TMC workers and security personnel at polling booth number 199 in Asansol. A TMC polling agent said, 'no BJP polling agent was present at the booth.' BJP MP candidate from Asansol, Babul Supriyo's car was also vandalised outside the polling station. pic.twitter.com/goOmFRG96L