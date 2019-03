बिहार: महागठबंधन ने की उम्मीदवारों की घोषणा, जानिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

बिहार में महागठबंधन की तरफ से लोकसभा चुनावों को लेकर अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह दिलों का गठबंधन है।

आइये जानते हैं बिहार की कौन सी लोकसभा सीट से महागठबंधन के कौन से उम्मीदवार हैं-

आरजेडी बिहार में जिन लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी वो हैं-

आरजेडी की 19 लोकसभा सीट-

भागलपुर, बांका, मधेपुरा, दरभंगा, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, बेगुसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, झंझारपुर, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर,

सीपाआई (माले) की 1 सीट-

आरा

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की 3 सीट-

नालंदा, औरंगाबाद, गया

वीआईपी की 3 सीट -

मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगरिया

