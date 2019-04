लखनऊ: मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे राजनाथ सिंह

Rajnath Singh met Mulayam Singh Yadav: लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) से मुलाकात की। राजनाथ सिंह सीधे लखनऊ एयरपोर्ट से मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे। राजनाथ सिंह को मुलायम सिंह के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली थी। एयरपोर्ट से उन्हें पहले बालागंज में जनसभा में जाना था लेकिन वहां न जाकर वह सीधे मुलायम सिंह के आवास पहुंचे। उन्होंने मुलायम का हाल-चाल लिया। मुलायम सिंह यादव ने उनको बताया कि अब वह स्वस्थ हैं। राजनाथ सिंह ने उनको स्वस्थ देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्हें सदा स्वस्थ रहने की कामना की। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट बातचीत हुई।

Home Minister Rajnath Singh today met former UP CM and SP leader Mulayam Singh Yadav at the latter's residence in Lucknow. pic.twitter.com/nSV28QhZlu