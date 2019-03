राजस्थान: BJP के पूर्व नेता घनश्याम तिवाड़ी और सुरेंद्र गोयल कांग्रेस में शामिल

Lok Sabha Elections 2019: राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे घनश्याम तिवाड़ी (Ghanshyam Tiwari) ने लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जयपुर दौरे के दौरान घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इनके अलावा सुरेंद्र गोयल ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए।

Jaipur: Former BJP leaders Ghanshyam Tiwari and Surendra Goyal have joined Congress in presence of Congress President Rahul Gandhi. #Rajasthan