पांचवें चरण के लिए बिहार, जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में तैयारियां शुरू, मतदान कल

लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण का मतदान कल संपन्न होगा। इस चरण में देश के सात राज्यों में 51 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 674 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनकी किस्मत 06 मई 2019 को ईवीएम में कैद हो जाएगी।

इस चरण के लिए बिहार और जम्मू-कश्मीर समेत सभी सात राज्यों में तैयारियां जोरों शुरू हो चुकी हैं। पोलिंग कर्मचारियों को ईवीएम मशीन देकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। पांचवें चरण में बिहार की पांच लोकसभा सीटों -सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारन और हाजीपुर में मतदान होगा।

