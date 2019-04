मुंगेर लोकसभा सीट: मतदान शुरू, मतदाताओं में गजब का उत्साह, जानिए लाइव अपडेट

मुंगेर लोकसभा की जनता आज अपने अपने नये सांसद को चुनेगी। लेकिन इसकी घोषणा 23 मई को मतगणना के बाद होगा। प्रशासनिक दावे और तैयारी के बीच इसके लिए शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका है।

मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएंगी। यहां जानिए पल-पल का लाइव अपडेट्स...





8:57 AM जमालपुर के बूथ नंबर 199 राजकीय मध्य विद्यालय भेलू जहांगीर में मतदान शुरू होने के बाद दो बार evm खराब, डाले गए सभी 68 पोल बर्बाद



8. 40 AM लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में उच्च विद्यालय वलीपुर में वीवीपैट खराब रहने से मात्र 30 पोल



8:39 AM 194 बूथ नम्बर एक स्कूल जमालपुर पर 1 घण्टा बाद शुरू हुआ, evm खराब, बूथ 178 भारतीय आर्य समाज पर सवा घण्टा से evm बंद है। अब नई मशीन लागयीं गयी



8:38 AM बूथ संख्या 178 आर्य समाज उच्च विद्यालय में 1 घण्टा से मशीन खराब, evm अब लायी गयीं, 8:00 बजे तक नहीं हो पाया मतदान आरंभ, मशीन में खराबी से मतदाताओं में रोष



7:27 AM में मतदान शुरू हुआ मंत्री शैलेश कुमार के बुथ पर। 27 मिनट तक ईवीएम खराब रहा। बीडीओ के आने के बाद ईवीएम ठीक किया गया। फिलिप उच्च विद्यालय के बूथ संख्या 290 का ईवीएम खराब रहा। 30 मिनट के बाद ईवीएम ठीक किया गया।



7:22 AM मुंगेर लोक सभा क्षेत्र के बड़हिया में बूथ संख्या 37, 39 40, 58 पर ईवीएम खराब, बड़हिया



07. 19 मिनट परलखीसराय के बूथ नंबर 33 पर फायरब्रांड नेता और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गिरीराज सिंह वोट देने पहुंचे।

07. 16 मिनट पर बरियारपुर के बूथ संख्या 304 प्राथमिक कन्या विद्यालय महदेवा के बूथ पर मतदान के लिए मंत्री शैलेश कुमार औऱ उनकी पत्नी नीतू सिन्हा वोटिंग के लिए पहुंचे।

07: 14 बजे मुंगेर के आइकॉन ने जमालपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

06: 59 बजे सुबह मुंगेर शहर के जिला परिषद में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से पहले मतदाता पहुंच चुके थे। यहां वोटरों की कतार मतदान शुरू होने से पहले भी लग चुकी थी।