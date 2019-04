2 वोटर कार्ड रखने का आरोप : गंभीर के खिलाफ 1 मई को सुनवाई करेगी अदालत

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी मार्लेना की उस आपराधिक शिकायत पर एक मई को सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता के रूप में कथित रूप से नामांकन करने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत में पुलिस को इस मामले की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस शिकायत को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास के सामने विचार के लिए रखा गया है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया कि पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी गंभीर ने दो अलग क्षेत्रों करोलबाग और राजेंद्र नगर में मतदाता के रूप में जानबूझ कर और अवैध रूप से नामांकन किया।

