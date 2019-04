कांग्रेस ने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से कुमारी शैलजा को दिया टिकट

कांग्रेस ने शनिवार शाम को 18 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट पर उम्मीदवार बदले की घोषणा भी की गई है। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर रोहतक से टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ यूपी की मोहनलालगंज सीट पर पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव की जगह पूर्व मंत्री आर के चौधरी को मैदान में उतारा गया है।

Congress Central Election Committee announces the next list of candidates for the ensuing elections to the Lok Sabha. pic.twitter.com/RXPrp68rNI