पंजाब : बूथ तोड़ने को लेकर भोगपुर में कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं में झड़प

लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के मतदान के दौरान जालंधर में सुबह 11 बजे तक 20 प्रतिशत मतदान हुआ। इस दौरान भोगपुर के गांव लडोई में कांग्रेसी और अकालियों के बीच झड़प भी हो गई। अकाली कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका बूथ तोड़ डाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जालंधर के लंबा पिंड तथा छावनी क्षेत्र के गांव धीना में ईवीएम मशीनें खराब होने के कारण मतदान प्रक्रिया लगभग एक घंटा प्रभावित रही।

पंजाब : मतदान के झगड़े में कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या, कई जगह हिंसा

अमृतसर के मजीठा क्षेत्र में ईवीएम में खराबी आने के कारण बूथ नंबर 36 ओर 37 पर वोटिंग देरी से शुरू हुई, इस कारण लोगों की लंबी लाइन लग गई। मशीन बदले जाने के बाद वोटिंग शुरू हुई। 11 बजे तक अमृतसर के बेरका में 25 प्रतिशत मतदान हुआ।

Bathinda: One injured following clashes in two groups outside polling booth number 122 in Talwandi Sabo; police say, "poll violence took place here, one person opened fire. We've recorded statements and registered a case. Polling has resumed". #Punjab #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/L95EDKkSei