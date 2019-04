शहीद हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान से BJP का किनारा, कहा- हमेशा उन्हें शहीद माना है

बीजेपी ने भोपाल संसदीय सीट से पार्टी की उम्मीदवार और मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आतंकी हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, बीजेपी का मानना है कि स्वर्गीय हेमंत करकरे आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भाजपा ने हमेशा उन्हें शहीद माना है। साध्वी प्रज्ञा का बयान निजी है जो कि वर्षों तक उन्हें हुई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण दिया गया होगा।

BJP releases statement over the remarks made against late Hemant Karkare by BJP LS candidate for Bhopal, Pragya Thakur; says, "BJP considers him a martyr. This is Sadhvi Pragya's personal statement which she might have given because of the mental & physical torture she had faced" pic.twitter.com/CNr5n5EbDl