BJPList: विधायक को जूते से पीटने वाले सांसद को नहीं मिला टिकट

लोकसभा चुनाव 2019 के भारतीय जनपा पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस सूची में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की शेष सात सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें गोरखपुर और संतकबीर नगर भी शामिल हैं। भरी मीटिंग में अपनी ही पार्टी के विधायक की जूतों से पिटाई कर चर्चा में आए संतकबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया गया। आगे देखें किसे कहां से मिला टिकट-



6 मार्च को हुआ था जूता कांड-

संतकबीर नगर में जिला योजना बैठक का सदन बुधवार को सांसद-विधायक जिस तरह से एक दूसरे पर हाथपाई की उसने सबको हैरान कर दिया था। बैठक में प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन के सामने भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी ने भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल को जूतों से पीट डाला था। घटना 6 मार्च की है। सांसद शरद द्वारा जूतों से पिटाई का यह वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ये भी पढ़ें: सांसद ने विधायक की जूते से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल



भाजपा ने इत 7 सीटों पर उतारे उम्मीदवार-

प्रतापगढ़ - संगम लाल गुप्ता

अंबेडकर नगर - मुकुट बिहारी

संत कबीरनगर - प्रवीण निषाद

गोरखपुर - रवि किशन

देवरिया - रमापति राम त्रिपाठी

जौनपुर - केपी सिंह

भदोही - रमेश बिंद

