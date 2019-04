अमित शाह ने गुजरात में वोट डाला, देश की सुरक्षा के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की

गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में मंगलवार को अपना वोट डालने के बाद लोगों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में करें।

गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के नारनपुरा में वोट डालने के बाद शाह ने लोगों से ''लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। शाह ने कहा, ''देशभर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदाताओं में बेहद उत्साह है। मैंने देखा कि गुजरात की सभी 26 सीटों पर लोग उत्साहपूर्वक वोट डाल रहे हैं।"

Gujarat: BJP President Amit Shah and his wife Sonal Shah cast their votes at polling booth in Naranpura Sub-Zonal office in Ahmedabad pic.twitter.com/0lNdyv0XDp