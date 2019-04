Assembly Elections 2019, Live Updates: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में विधायक ने तोड़ा ईवीएम, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तेलंगाना और आंध प्रदेश की सभी सीटों के साथ ही लोकसभा की कुल 91 सीटों के लिए 18 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में गुरूवार को पहले चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। इसमें नितिन गडकरी, किरेण रिजिजू और वीके सिंह समेत कई केन्द्रिय मंत्रियों की किस्मत का फैसला हो रहा है।

उधर आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट, अरुणाचल प्रदेश की 60, सिक्किम की 32 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना होने के बाद आंध्र प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में गुरुवार को ही मतदान संपन्न हो जाएगा।

ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019: कर्नाटक में कांग्रेस-JDS के मतभेद से भाजपा को लाभ!

लाइव अपडेट्स के लिए नीचे देखें

10:10AM एआईएमआईएम चीफ और हैदराबबाद से लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के मतदान केन्द्र पर डाला वोट। वह इस सीट से तीन पर से रहे हैं सांसद।

AIMIM Chief and Hyderabad MP candidate Asaduddin Owaisi casts his vote at a polling booth in the city. He is a three time sitting MP from the constituency pic.twitter.com/WeZMjxxv2F — ANI (@ANI) April 11, 2019

10:05AM सुबह 9 बजे तक तेलंगाना में 10.6 फीसदी, अंडमान और निकोबार द्वीप में 5.83 फीसदी, असम में 10.2 फीसदी और अरूणाचल प्रदेश में 13.3 फीसदी लोगों ने मतदान किया।

Voter turnout recorded till 9 am in Telangana is 10.6%, 5.83% in Andaman and Nicobar Islands, 10.2% in Assam and 13.3% in Arunachal Pradesh pic.twitter.com/NmNrFZ0ti7 — ANI (@ANI) April 11, 2019

10:00AM वाईएसआर कांग्रेस चीफ जगन मोहन रेड्डी ने कडप्पा में मतदान करने के बाद कहा कि उन्हें काफी विश्वास है, लोदग बदलाव चाहते है और बिना भय मतदान कर रहे हैं।

YSR Congress Party Chief Jagan Mohan Reddy after casting his votes in Kadapa: I'm very confident, people are looking for a change, vote without fear. #AndhraPradeshElection2019 #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/jitKKO8VWK — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:45AM: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गूटी मतदान केन्द्र पर जनसेना के विधायक मधुसूदन गुप्ता ने तोड़ा ईवीएम, पुलिस ने किया गिरफ्तार।

#WATCH Jana Sena MLA candidate Madhusudhan Gupta smashes an Electronic Voting Machine (EVM) at a polling booth in Gooty, in Anantapur district. He has been arrested by police. #AndhraPradesh pic.twitter.com/VoAFNdA6Jo — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:42AM: आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर और टीडीपी नेता एन. लोकेश ने कहा कि मंगलगिरी विधानसभा सीट और पूरे राज्य में जीत निर्णायक होगी। मैं मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उपर्युक्त उम्मीदवार हूं।

Andhra Pradesh IT Minister & TDP's Nara Lokesh in Amaravati: It'll be a decisive win in Mangalgiri (assembly seat) and also across the state. I am here to convince my electorate that I am a meaningful and a worthy candidate, and I think I've done that. pic.twitter.com/fnP9efggPg — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:40AM मणिपुर के इंफाल में बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के लिए वोटिंग में खड़े लोग। यहां की दो में से एक सीट के लिए आज हो रहा है मतदान।

Manipur: Voting underway at a polling station in Imphal, in Outer Manipur Lok Sabha constituency. Voting on 1 out of 2 parliamentary constituencies in the state is being held today. pic.twitter.com/FTo9YOKzGz — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:36AM आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने परिवार के साथ अमरावती में मतदान केन्द्र पर जाकर किया मतदान।

Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and his family after casting their vote for #LokSabhaElections2019 in Amravati. pic.twitter.com/QzlYYfNzjd — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:35AM आंध्र प्रदेश के अमरावती में मतदान केन्द्र पर वोट डालने का इंतजार करते हुए मतदाता

Andhra Pradesh: People queue up at a polling booth in Amaravati to cast their vote for #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/t5bcemhN7K — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:30AM आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान केन्द्र पर खड़े लोग

Andhra Pradesh: Visuals from a polling booth in Vishapkhapatnam as voting begins for #LokSabhaElections2019 . Voting on 25 parliamentary constituencies in the state is being held today. pic.twitter.com/PRvxWQXgQp — ANI (@ANI) April 11, 2019

09:20AM लोकसभा के पहले चरण के लिए 91 सीटों पर मतदान समेत तेलंगाना, आध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए डाले जा रहे हैं विधानसभा चुनाव।