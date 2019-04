Assembly Elections 2019 LIVE: ओडिशा की 35 और तमिनलाडु की 18 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी

Assembly Elections 2019: ओडिशा में 35 विधानसभा क्षेत्रों और तमिलनाडु में विधानसभा की 18 सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार, 18 अप्रैल को मतदान हो रहा है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव सहित 279 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। जिसमें 76,93,123 मतदाता वोट देंगे और इनमें से कुल 37,47,493 महिला मतदाता हैं और कम से कम 605 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। तमिलनाडु में खाली पड़ी 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जिसमें से तिरुवरूर सीट पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मृत्यु की वजह से खाली हो गई थी।

Assembly Elections in Odisha and Tamilnadu Live Updates:

Tamil Nadu: Actor turned politician Rajinikanth casts his vote at the polling station in Stella Maris College, in Chennai Central parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/NfD3llN4J1 — ANI (@ANI) April 18, 2019

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan and his daughter Shruti Haasan cast their votes at polling station 27 at Alwarpet Corporation School in Chennai. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/JQf1IORCkp — ANI (@ANI) April 18, 2019

Tamil Nadu: Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) chief TTV Dinakaran cast his vote at a polling station in Besant Nagar in Chennai South parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/s7PMSsg00r — ANI (@ANI) April 18, 2019

10:40- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और अभिनेता रजनीकांत ने शिवगंगा जिले के क्रमश: कांडानूर और चेन्नई में मतदान किया।

10:00- बीजद के राज्यसभा सदस्य और ओडिशा के पूर्व मंत्री प्रसन्ना आचार्य, और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने क्रमशः बारगढ़ और सुंदरगढ़ में सुबह-सुबह मतदान किया, जहां से वे मैदान में उतरे हैं।

9:15- ओडिशा में अधिकारियों ने कहा कि मतदान के पहले दो घंटों के दौरान सुबह नौ बजे तक लगभग सात प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है।

8:45- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने पैतृक सलेम जिले में सुबह मतदान करने वाले लोगों में शामिल रहे।

7:00- ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों और तमिलनाडु की 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ।