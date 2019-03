लोकसभा चुनाव 2019 : 'आप' ने दिल्ली के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की

आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 15 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की है। इनमें पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, 'आप' नेता गोपाल राय का नाम भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस सूची में और नाम शामिल किए जाएंगे।

Delhi Convenor Shri @AapKaGopalRai announces the list of star campaigners for the upcoming loksabha election of Delhi state. #LoksabhaElections2019 #FullStatehood4Delhi pic.twitter.com/bijWiooMxV