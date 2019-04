हरियाणा में 'आप' और जेजेपी मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, ऐसे हुआ सीटों का बंटवारा

आम आदमी पार्टी (आप) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए शुक्रवार को गठबंधन करने की घोषणा की।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला ने पिछले वर्ष राज्य की मुख्य विपक्षी आईएनएलडी में शक्ति संघर्ष के बाद जेजेपी बनाई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि जेजेपी सात सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

Gopal Rai, Aam Aadmi Party: AAP -Jananayak Janata Party (JJP) have entered into an alliance in Haryana for Lok Sabha elections. JJP will contest on 7 seats and AAP will contest on 3 seats in Haryana. pic.twitter.com/SeIAbuuw8a