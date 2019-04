लोकसभा चुनाव 2019: ‘आप’ का आरोप, बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के पास दो वोटर आईडी, पुलिस में की शिकायत

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर गौतम गंभीर पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का दावा करते हुए पुलिस में उनके खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज करायी।

यह शिकायत ‘आप’ नेता अतिशी मर्लेना ने कराई है। अतिशि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि गौतम गंभीर के पास दिल्ली के दो अलग क्षेत्र करोल बाग और राजेन्द्र नगर से उनके पास वोटर आईडी कार्ड्स थे।

अतिशी ने दावा किया कि नॉमिनेशन फाइल करते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को दिए अपने हलफनामे में गंभीर ने “इस बात को छिपाए रखी कि करोल बाग में भी उनका वोट रजिस्टर्ड है। यह रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 125 ए के अंतर्गत दंडनीय है। जिसमें छह महीने तचक की कारावास की सजा हो सकती है।”

ट्वीटर पर अतिशी ने दो मतदाना सूचना के फोटोग्राफ्स ट्वीट किए हैं, जिसमें दो अलग क्षेत्र करोल बाग और राजिन्दर नगर में गौतम गंभीर का नाम रजिस्टर्ड है।

My appeal to the citizens of East Delhi Lok Sabha - pls don’t waste your vote by voting for @GautamGambhir; he is going to get disqualified sooner or later for having two Voter ID cards! अपना वोट व्यर्थ ना करें! #GambhirApradh pic.twitter.com/6bxGnT4n93