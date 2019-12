तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) सांसद के. रविन्द्र कुमार ने आंध्र प्रदेश में दलितों और राजनेताओँ के साथ उत्पीड़न को लेकर राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया।

Telugu Desam Party (TDP) MP K Ravindra Kumar has given Zero Hour Notice in Rajya Sabha, over 'harassment of political leaders and Dalits in Andhra Pradesh'