बिहार में बारिश से बाढ़ जैसे हालात: बिहार सरकार ने इंडियन एयरफोर्स से दो हेलीकॉप्टर की मांग की है, ताकि उससे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके है और पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फूड पैकेट और दवाएं वितरित की जा सकें।

#BiharFloods: Bihar government has asked Indian Air Force for two helicopters for lifting and airdropping food packets and medicines, in the flood-affected areas of Patna.