कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, बिना विपक्ष की जानकारी के बीती रात को उन्होंने (सरकार) तीन तलाक बिल को आज चर्चा के लिए रखा है। जबकि आज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक और डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक पर चर्चा होनी थी।

K Suresh, Congress MP: Y'day night they put in Triple Talaq Bill in today's agenda & postponed National Medical Commission Bill and DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill without knowledge of opposition. Why are they keeping it secret & putting in agenda at night? pic.twitter.com/jp56KRZ97f