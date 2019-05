केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय का पदभार संभाला.

Gajendra Singh Shekhawat takes charge as the Minister for Jal Shakti, at Shram Shakti Bhavan, in New Delhi. pic.twitter.com/HOxJ937jPg