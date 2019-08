बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों द्वारा अंतिम सम्मान देने के लिए उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर रखे जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय लाया जाएगा। दोपहर 3 बजे पार्थिव शरीर को लोधी रोड श्मशान घाट ले जाया जाएगा, जहां उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

JP Nadda, BJP: Her mortal remains will be kept at her residence for people to pay last respects.Around 12 pm tomorrow, her mortal remains will be brought to BJP HQ. At 3 pm she will be taken to Lodhi road crematorium, where her last rites will be performed with full state honours https://t.co/WIkLYMeNYv