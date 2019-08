जम्मू कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ने एक याचिकाकर्ता मोहम्मद सैयद को अनंतनाग में अपने माता-पिता से मिलने कि इजाजद दे दी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि वे सैयद को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए।

Chief Justice of India (CJI), Ranjan Gogoi allows Mohammad Aleem Syed, one of the petitioners in the case, to travel to Anantnag to meet his parents. Court has directed the Jammu and Kashmir Government to provide police protection to him. https://t.co/Uh0qTNgWvH