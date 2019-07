दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को याद करते हुए करते हुए उन्होंने कहा वह हमारे देश की सर्वकालिक नेता थीं। उनका राजनीतिक जीवन दागरहित था। मैं उनको श्रद्घांजलि अर्पित करता हूं।

Defence Minister Rajnath Singh: Sheila Ji was counted among the most seasoned politicians of our nation. Her political life was spotless, I pay my tributes to her. pic.twitter.com/3P0lzGJ51I