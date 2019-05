शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि पार्टी की ओर से नई सरकार में केवल एक मंत्री शपथ लेगा। उद्धव ठाकरे ने अरविंद सावंत का नाम दिया है। वे मंत्री पद की शपथ लेंगे।

Sanjay Raut, Shiv Sena: From Shiv Sena one leader will take oath as a minister. Uddhav ji has given Arvind Sawant's name, he will take oath as a minister. pic.twitter.com/P1SYqTubqD