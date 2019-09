पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि वह रूस यात्रा पर व्लादिवोस्तोक पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस छोटो मगर अहम यात्रा पर कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाला हूं।

Landed in Vladivostok, capital of the Russian Far East and the crossroads of a dynamic region. Looking forward to joining various programmes in this short but important visit. pic.twitter.com/cLa0hh5iby