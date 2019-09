 Narendra Modi Houston Visit Live Updates:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात के दौरान 'नमस्ते शारदे देवी' श्लोक का पाठ किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि सब हंस पड़े। देखें विडियो...

#WATCH United States: Prime Minister Narendra Modi joins in reciting 'Namaste Sharade Devi' shloka while the Kashmiri Pandits meeting and interacting with him also recite it, in Houston. pic.twitter.com/pXZdAuvEvG