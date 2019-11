शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी नेताओं ने सदन में वेल में जाकर हंगाम किया। साथ ही 'हमें न्याय चाहिए' और जवाब दो, जवाब दो के नारे लगाए।

Lok Sabha: Opposition leaders come into the Well of the House, shouting slogans of 'We want justice, we want justice and 'Jawab do, jawab do'. https://t.co/XOr2RkHysU pic.twitter.com/z9eQ0YsgxS