शिवसेना ने महाराष्ट्र में भारी वर्षा के कारण फसलों के नुकसान पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।

