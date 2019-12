लोकसभा की कार्यसूची में आज नागरिकता संशोधन बिल सूचीबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह इसे आज लोकसभा में पेश करेंगे।

#TopStory: Citizenship Amendment Bill (CAB) in Lok Sabha's List of Business for today, to be introduced by Union Home Minister Amit Shah. (file pic) pic.twitter.com/fUACCqhNAi