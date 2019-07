कांग्रेस ने 'गुजरात में दलितों की कथित हत्या' को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

Congress Party has given Adjournment Motion Notice in Lok Sabha over 'alleged killing of dalits in Gujarat' pic.twitter.com/lcnSN4AplE